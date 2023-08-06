Регион

Уведомления отключены

6 августа, 14:33

"Беспрецедентная операция": Корабли России и Китая у Аляски обеспокоили США

Fox News: Военно-морские учения России и Китая у Аляски обеспокоили США

Совместные военно-морские учения России и Китая у берегов Аляски вызвали беспокойство в США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, отмечая, что это "беспрецедентная по размерам и масштабам" совместная операция РФ и КНР.

Российско-китайские военно-морские учения. Видео © Минобороны РФ

"Не имеет значения, живёте ли вы на Аляске, как я, или на Восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения", — заявил сенатор Дэн Салливан.

По его подсчётам, у берегов Аляски одновременно находились 11 кораблей России и Китая. ВМС США пришлось задействовать четыре эсминца, чтобы обозначить своё присутствие в регионе.

Напомним, в марте 2023 года Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Военно-морские силы двух стран будут укреплять координацию и коммуникацию, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

Представлен сценарий уничтожения США в случае войны с Россией

Представлен сценарий уничтожения США в случае войны с Россией

Напомним, что весной 2023 года в Аравийском море состоялись совместные военные учения России, Китая и Ирана. В них, в частности, принимал участие носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" — фрегат "Адмирал Горшков".

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров