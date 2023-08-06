"Беспрецедентная операция": Корабли России и Китая у Аляски обеспокоили США

Совместные военно-морские учения России и Китая у берегов Аляски вызвали беспокойство в США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, отмечая, что это "беспрецедентная по размерам и масштабам" совместная операция РФ и КНР.

Российско-китайские военно-морские учения. Видео © Минобороны РФ

"Не имеет значения, живёте ли вы на Аляске, как я, или на Восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения", — заявил сенатор Дэн Салливан.

По его подсчётам, у берегов Аляски одновременно находились 11 кораблей России и Китая. ВМС США пришлось задействовать четыре эсминца, чтобы обозначить своё присутствие в регионе.

Напомним, в марте 2023 года Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Военно-морские силы двух стран будут укреплять координацию и коммуникацию, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.