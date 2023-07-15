Представлен сценарий уничтожения США в случае войны с Россией
Дуглас Макгрегор: РФ может уничтожить США своим атомным подводным флотом
Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Sergey Mihailicenko
При возникновении прямого военного столкновения между Америкой и Россией Москва может отправить в Атлантический океан атомный подводный флот, который в состоянии уничтожить США. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
"Если мы начнём войну с Россией <…> самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот", — подчеркнул Макгрегор.
Согласно его оценке, у Штатов в настоящее время аналогичной возможности нет. Это связано с тем, что существенная часть американского атомного подводного флота в ремонте.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Киев пытается скрыть реальные потери в личном составе ВСУ в ходе провального контрнаступления. По его словам, счёт жертв в рядах украинской армии идёт на десятки тысяч.