Представлен сценарий уничтожения США в случае войны с Россией

При возникновении прямого военного столкновения между Америкой и Россией Москва может отправить в Атлантический океан атомный подводный флот, который в состоянии уничтожить США. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.

"Если мы начнём войну с Россией <…> самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот", — подчеркнул Макгрегор.

Согласно его оценке, у Штатов в настоящее время аналогичной возможности нет. Это связано с тем, что существенная часть американского атомного подводного флота в ремонте.