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15 июля, 18:42

Представлен сценарий уничтожения США в случае войны с Россией

Дуглас Макгрегор: РФ может уничтожить США своим атомным подводным флотом

<p>Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Sergey Mihailicenko</p>

Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Sergey Mihailicenko

При возникновении прямого военного столкновения между Америкой и Россией Москва может отправить в Атлантический океан атомный подводный флот, который в состоянии уничтожить США. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.

"Если мы начнём войну с Россией <…> самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот", подчеркнул Макгрегор.

Согласно его оценке, у Штатов в настоящее время аналогичной возможности нет. Это связано с тем, что существенная часть американского атомного подводного флота в ремонте.

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Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Киев пытается скрыть реальные потери в личном составе ВСУ в ходе провального контрнаступления. По его словам, счёт жертв в рядах украинской армии идёт на десятки тысяч.

Юрий Лысенко
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