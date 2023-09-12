Путин напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада
Россию никак нельзя назвать колонизатором, так как наша страна всегда руководствовалась принципом равноправных отношений с другими странами и народами, а вот о Западе такого сказать нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"На мой взгляд, в чём главное — в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику", — объяснил он.
Президент напомнил, что многие государства ещё помнят проводившуюся дружественную политику СССР и на этом фоне "всё в пользу России складывается".
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что сейчас страны так называемого золотого миллиарда делают всё для того, чтобы сохранить прежний однополярный мир. По словам главы государства, это "тот же колониализм, только в новой упаковке". И современные колонизаторы, прикрываясь лозунгами демократии, продолжают решать свои проблемы за чужой счёт, выкачивая ресурсы из развивающихся стран.
LIFE / Павел Баранов