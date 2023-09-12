Путин напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада

Россию никак нельзя назвать колонизатором, так как наша страна всегда руководствовалась принципом равноправных отношений с другими странами и народами, а вот о Западе такого сказать нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"На мой взгляд, в чём главное — в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику", — объяснил он.

Президент напомнил, что многие государства ещё помнят проводившуюся дружественную политику СССР и на этом фоне "всё в пользу России складывается".