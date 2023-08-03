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Регион
Опубликовано 3 августа 2023, 09:13
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Володин призвал США, Францию и Британию возместить ущерб Африке за угнетение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН рассмотреть вопрос компенсации народам африканских стран ущерба, нанесённого Великобританией, Францией и США.

"Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами", — написал он в своём телеграм-канале.

Председатель ГД напомнил, что сложившееся благополучие США, Британии, Франции и прочих европейских стран во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки. Так, за период колониализма, занимаясь работорговлей, они только в Америку перевезли около 15 миллионов человек и сделали их своими рабами.

"Время идёт, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы. США, Британия и Франция продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов", — указал Володин.

По его словам, страны Африки являются для них лишь источником сырьевых ресурсов, а морские порты и многие добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов. При этом любые инициативы по защите интересов народов континента и его окружающей среды "выхолащиваются под иностранным давлением".

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Сейчас на страны Африки оказывается большое политическое и экономическое давление в том числе из-за сотрудничества с РФ, однако государства не идут на поводу у российских неприятелей. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, все провокации недружественных стран оказались безрезультатны.

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Николь Вербер
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