В МИД раскрыли, почему страны Африки выстояли перед давлением США
Захарова: Страны Африки не поддались мощному давлению со стороны США
В течение последних полутора лет США оказывали политическое и экономическое давление на страны Африки из-за их сотрудничества с РФ, но провокации оказались безрезультатны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, африканским государствам грозили прекращением траншей через МВФ, остановкой инвестиций, были даже персональные угрозы. Вот только Африка оказалась достаточно самостоятельной и предпочла сама выбирать себе партнёров и друзей. Страны южного континента прекрасно понимают историческую роль России, как и её предшественника — СССР, который оставил после себя в Африке заводы, энергетику и инфраструктуру, указала дипломат.
"А Запад, когда приходил, только всё забирал. Они это всё прекрасно помнят", — подчеркнула представитель МИД РФ в беседе с RT.
Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что для того, чтобы совместно с африканскими партнёрами противостоять Западу и развивать бизнес на континенте, России необходимо наладить новые транспортно-логистические цепочки, а во взаимных расчётах заменить доллар более безопасными и свободными механизмами. Кроме того, можно обратиться к опыту СССР и строить в Африке современные промышленные предприятия.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов