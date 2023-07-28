В МИД раскрыли, почему страны Африки выстояли перед давлением США

В течение последних полутора лет США оказывали политическое и экономическое давление на страны Африки из-за их сотрудничества с РФ, но провокации оказались безрезультатны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, африканским государствам грозили прекращением траншей через МВФ, остановкой инвестиций, были даже персональные угрозы. Вот только Африка оказалась достаточно самостоятельной и предпочла сама выбирать себе партнёров и друзей. Страны южного континента прекрасно понимают историческую роль России, как и её предшественника — СССР, который оставил после себя в Африке заводы, энергетику и инфраструктуру, указала дипломат.

"А Запад, когда приходил, только всё забирал. Они это всё прекрасно помнят", — подчеркнула представитель МИД РФ в беседе с RT.