Депутат рассказал, что необходимо сделать России и Африке, чтобы избавиться от давления Запада

Для того чтобы совместно с африканскими партнёрами противостоять Западу и развивать бизнес в Африке, России необходимо наладить новые транспортно-логистические цепочки, а во взаимных расчётах заменить доллар более безопасными и свободными механизмами. Кроме того, можно обратиться к опыту СССР и строить на континенте современные промышленные предприятия. Об этом в день открытия саммита Россия – Африка Лайфу заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Мы можем не только обеспечивать добычу, но строить атомные электростанции на Африканском континенте (например, атомная станция "Эль-Дабаа" в Египте) по опыту СССР, совместно строить современные промышленные предприятия. Африканцы помнят советское время, когда мы помогали им наладить промышленность, открывали больницы. Сейчас мы наращиваем кадровый потенциал в Африке, можем обеспечить языковую подготовку, направляя туда достойных специалистов, чтобы там готовить кадры", — отметил парламентарий.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что для России крайне важно оказывать содействие африканским странам, совместно добывать и перерабатывать полезные ископаемые, наращивать объёмы оборонно-промышленного экспорта, регулярно поставлять на континент российские удобрения и зерно. Кстати, Африка — один из главных потребителей российской пшеницы. Главным импортёром исторически остаётся Египет. Кроме того, российская продукция закрывает больше половины потребностей беднейших стран, а также больше трети потребностей ЮАР, Камеруна, Мозамбика, Сенегала, Ганы, Уганды и Демократической Республики Конго.

"В беднейшие страны зерно и удобрения отправляют бесплатно: об этом наш президент Владимир Путин ещё раз напомнил в день выхода России из зерновой сделки", — напомнил Гаврилов.

Депутат также подчеркнул, что Россия будет наращивать товарооборот с Африкой, который на сегодняшний день составляет 20 млрд долларов. По его словам, российскому бизнесу в Африке есть куда расти.