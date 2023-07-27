Депутат рассказал, что необходимо сделать России и Африке, чтобы избавиться от давления Запада
Депутат Гаврилов призвал отказаться от доллара во взаимных расчётах с Африкой
Для того чтобы совместно с африканскими партнёрами противостоять Западу и развивать бизнес в Африке, России необходимо наладить новые транспортно-логистические цепочки, а во взаимных расчётах заменить доллар более безопасными и свободными механизмами. Кроме того, можно обратиться к опыту СССР и строить на континенте современные промышленные предприятия. Об этом в день открытия саммита Россия – Африка Лайфу заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Мы можем не только обеспечивать добычу, но строить атомные электростанции на Африканском континенте (например, атомная станция "Эль-Дабаа" в Египте) по опыту СССР, совместно строить современные промышленные предприятия. Африканцы помнят советское время, когда мы помогали им наладить промышленность, открывали больницы. Сейчас мы наращиваем кадровый потенциал в Африке, можем обеспечить языковую подготовку, направляя туда достойных специалистов, чтобы там готовить кадры", — отметил парламентарий.
Собеседник Лайфа подчеркнул, что для России крайне важно оказывать содействие африканским странам, совместно добывать и перерабатывать полезные ископаемые, наращивать объёмы оборонно-промышленного экспорта, регулярно поставлять на континент российские удобрения и зерно. Кстати, Африка — один из главных потребителей российской пшеницы. Главным импортёром исторически остаётся Египет. Кроме того, российская продукция закрывает больше половины потребностей беднейших стран, а также больше трети потребностей ЮАР, Камеруна, Мозамбика, Сенегала, Ганы, Уганды и Демократической Республики Конго.
"В беднейшие страны зерно и удобрения отправляют бесплатно: об этом наш президент Владимир Путин ещё раз напомнил в день выхода России из зерновой сделки", — напомнил Гаврилов.
Депутат также подчеркнул, что Россия будет наращивать товарооборот с Африкой, который на сегодняшний день составляет 20 млрд долларов. По его словам, российскому бизнесу в Африке есть куда расти.
Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие подтвердили 49 из 54 стран Африки. Так, в Северную столицу прибыло 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Пять стран будут представлены на посольском уровне. Кроме того, на саммите будут присутствовать буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки. Президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.
Алеев Егор / ТАСС