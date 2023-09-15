Путин предложил Украине заявить прямо о желании вести мирные переговоры
Путин: Если Киев хочет вести мирные переговоры, то пусть скажет об этом прямо
Украинским властям следует прямо заявить о желании вести с российской стороной мирные переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах по Украине. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим", — сказал он.
Как уже писал Лайф, сегодня Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи. В ходе встречи белорусский лидер поздравил президента РФ с выборами в регионах, назвав их "большим успехом", а Путин рассказал Лукашенко об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Telegram / "Кремль. Новости"