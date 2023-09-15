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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 09:59
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Путин предложил Украине заявить прямо о желании вести мирные переговоры

Путин: Если Киев хочет вести мирные переговоры, то пусть скажет об этом прямо

Украинским властям следует прямо заявить о желании вести с российской стороной мирные переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах по Украине. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим", — сказал он.

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Как уже писал Лайф, сегодня Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи. В ходе встречи белорусский лидер поздравил президента РФ с выборами в регионах, назвав их "большим успехом", а Путин рассказал Лукашенко об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Евгения Колесникова
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