Путин предложил Украине заявить прямо о желании вести мирные переговоры

Украинским властям следует прямо заявить о желании вести с российской стороной мирные переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах по Украине. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим", — сказал он.