Путин рассказал Лукашенко об итогах встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы двух стран в эти минуты проводят переговоры в Сочи .

"Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером КНДР, хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе", — сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с Лукашенко.