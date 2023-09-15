Путин рассказал Лукашенко об итогах встречи с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы двух стран в эти минуты проводят переговоры в Сочи.
"Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером КНДР, хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе", — сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с Лукашенко.
Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. А сегодня, 15 сентября, лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Лайф также писал, что Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной", а также в "пособничестве России". Вероятно, украинцы таким образом отреагировали на визит политика в РФ.