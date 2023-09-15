Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 09:23

Путин рассказал Лукашенко об итогах встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы двух стран в эти минуты проводят переговоры в Сочи.

"Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером КНДР, хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе", — сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с Лукашенко.

Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. А сегодня, 15 сентября, лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Лайф также писал, что Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной", а также в "пособничестве России". Вероятно, украинцы таким образом отреагировали на визит политика в РФ.

В МИД России сочли "гаденьким" внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца"

В МИД России сочли "гаденьким" внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца"

Обложка ©

Kremlin.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Путин
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров