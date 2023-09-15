Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
Ким Чен Ын на авиационных заводах в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
Его сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Они осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолётов Су-35 SJ-100, а также авиационного комплекса пятого поколения Су-57.
Кроме того, Ким Чен Ын и Мантуров понаблюдали за демонстрационным полётом Су-35.
Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Видео © t.me / Правительство России
"Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — отметил Мантуров.
Напомним, 13 сентября президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками, Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин.