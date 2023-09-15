Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Его сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Они осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолётов Су-35 SJ-100, а также авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

Кроме того, Ким Чен Ын и Мантуров понаблюдали за демонстрационным полётом Су-35.

Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Видео © t.me / Правительство России

"Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — отметил Мантуров.