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15 сентября, 04:25

Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

<p>Ким Чен Ын на авиационных заводах в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Degtyarev_Info/11020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z</a></p>

Ким Чен Ын на авиационных заводах в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Его сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Они осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолётов Су-35 SJ-100, а также авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

Кроме того, Ким Чен Ын и Мантуров понаблюдали за демонстрационным полётом Су-35.

Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Видео © t.me / Правительство России

Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

"Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — отметил Мантуров.

Напомним, 13 сентября президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками, Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин.

Артур Лапсаков
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