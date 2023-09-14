Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына в республику. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение", — сказал пресс-секретарь президента РФ.