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14 сентября, 11:29

Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

<p>Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына в республику. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что все детали визита будут согласованы позже, их обсуждение продолжится по дипломатическим каналам.

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Напомним, на днях северокорейский лидер впервые с 2019 года прибыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик поддержал специальную военную операцию, назвав её борьбой государства за свою безопасность, а также выразил уверенность, что страна победит всё это "сборище зла". Стороны также обменялись подарками, а в завершение поездки глава КНДР предложил Путину совершить ответный визит в республику.

Александр Юнашев
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