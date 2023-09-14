Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Президент России Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына в республику. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков также добавил, что все детали визита будут согласованы позже, их обсуждение продолжится по дипломатическим каналам.
Напомним, на днях северокорейский лидер впервые с 2019 года прибыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик поддержал специальную военную операцию, назвав её борьбой государства за свою безопасность, а также выразил уверенность, что страна победит всё это "сборище зла". Стороны также обменялись подарками, а в завершение поездки глава КНДР предложил Путину совершить ответный визит в республику.