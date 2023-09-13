Три победителя : Чем глава Северной Кореи так испугал Запад, приехав в Россию Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян — об итогах встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также о незримо присутствовавшем на саммите третьем участнике 13 сентября, 17:58 Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына привлекли колоссальное внимание не только российской общественности, но и зарубежных экспертов и политиков. Причём у последних внимание было какое-то нездоровое. Комментируя саммит, все они были чересчур эмоциональны. Говорили об акте отчаяния, о какой-то дополнительный изоляции, угрожали санкциями. В общем, всем своим поведением доказывали, что последствий этого саммита они очень, очень боятся.

И боятся они не зря.

Прошедший саммит, по всей видимости, серьёзно усилил позиции трёх участвовавших в нём стран. Участвовавших очно России и Северной Кореи, а также заочно присутствовавшего Китая. Усиление России, в общем-то, очевидно. В отличие от целого ряда других российских партнёров, просто сочувствующих борьбе Москвы против мирового империализма, товарищ Ким готов подкрепить сочувствие делами. По всей видимости, речь идёт о начале масштабного экспорта в Россию северокорейских снарядов, стволов и, возможно, тяжёлых систем вооружений.

Нужно понимать, что северокорейское оружие в массе своей основано на советском или является его прямой копией. А значит, снаряды для северокорейских артиллерийских систем подходят для российских. И этих снарядов на фронте сейчас не хватает. Не потому, что российский ВПК эти снаряды производят в недостаточном количестве, а потому, что в ходе масштабных боевых действий снарядов всегда не хватает.

Военнослужащий расчета самоходной гаубицы "Гиацинт-С" во время боевой работы из закрытых позиций в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

А у Ким Чен Ына на складах это оружие имеется в огромном, колоссальном количестве. Если раньше такие огромные залежи были нужны на случай войны с условной Южной Кореей, то после обретения Северной Кореей универсального средства сдерживания в виде ядерного оружия нужда в столь масштабном складировании несколько поубавилась.

Нужда же у Северной Кореи в другом. Во-первых, в практике для своих военных. Территория бывшей Украины является единственным местом в мире, где можно получить опыт борьбы против армии натовского образца и при этом остаться в живых, поскольку воевать человек будет в армии России. Да, пресс-секретарь Владимира Дмитрий Песков заявил о том, что на встрече размещение северокорейских войск на границе с Украиной не обсуждалось. Но это и не надо. На Украину могут отправиться северокорейские добровольцы, как уже отправились тысячи добровольцев из других стран.

Есть у Северной Кореи и другие запросы. В продовольствии. Огромное население, недостаточное количество сельскохозяйственных земель и низкий уровень гражданских технологий постоянно приводят страну к голоду и необходимости импортировать продовольствие из-за рубежа. Россия здесь может помочь. Кроме того, Москва поможет технологиями в других областях. Например, в горнорудной промышленности. Ну и, конечно же, Северной Корее интересны российские военные технологии.

Не случайно Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались на космодроме Восточный, и не случайно Владимир Путин отдельно отметил интерес товарища Кима к российским ракетам. Северная Корея нуждается в российских технологиях для вывода своей ракетной отрасли на новый уровень. Как для запуска спутников, так и для оборонных нужд. Кроме того, Северной Корее нужны российские технологии в области флота. Особенно подводного.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (на первом плане слева направо) на космодроме Восточный. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Наконец, Северной Корее нужна Россия как таковая. И продовольствие, и технологии теоретически Северная Корея может получить от Китая. Однако это приведет к чрезмерной зависимости Северной Кореи от своего китайского соседа. А эта зависимость в силу исторических и имиджевых причин для северокорейского руководства недопустима. Поэтому им нужен балансир, и единственным серьёзным кандидатом на эту роль является как раз Россия. Казалось бы, в такой ситуации Китай (который, в силу своих интересов и связей с двумя сторонами, незримо присутствовало на саммите) является явным проигравшим. Однако это не совсем так.

Во-первых, Китай работает над созданием некой российско -китайской-северокорейской оси. Партнёрства трёх государств, которое может стать противовесом американским планам по милитаризации региона за счёт укрепления американо-южнокорейско-японской оси. Да, формально китайские товарищи против блоковой политики, однако, как говорится, с волками жить — по волчьи выть.

Во-вторых, Китай может использовать северную Корею как транзитное государство для экспорта своего оружие в Россию. До того, чтобы не давать соединённым штатам формального повода для ввода антикитайских санкций. Да, китайские товарищи понимают, что американо-китайское столкновение неизбежно. Да, они готовятся к нему. Но пока что ещё они не готовы при этом лезть на рожон.

Так что все три стороны остались в плюсе. А запад в минусе. Поэтому на Западе так недовольны.

Авторы Геворг Мирзаян