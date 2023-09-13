Почему Азербайджан пошёл по украинскому пути и кто стоит за обострением в Закавказье Политолог Дмитрий Родионов — о том, кому нужна большая региональная война в Закавказье и почему земля Армении не станет финальной точкой сражений. 60234 60234 Кому нужна большая региональная война в Закавказье. Обложка © Getty Images / Aziz Karimov

Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, напомнил в ходе заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. "Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело ещё в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", — сказал российский лидер, добавив, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. "А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана", — заключил он.

Кстати, Путин также рассказал, что недавно получил "развёрнутое письмо" от Пашиняна, который ранее на вопрос журналистов о том, почему он не обсудил новый виток напряжённости в регионе с Путиным, зато сделал это с Блинкеном, Макроном, Шольцем, Раиси и даже Зурабишвили, заявил сначала, что первым позвонил российскому президенту, потом, правда, признав, что звонка не было.

(По часовой стрелке): председатель Европейского совета Шарль Мишель (слева), премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld

Выходит, соврал? На фоне резкого охлаждения отношений между Ереваном и Москвой выглядит уже вызывающе. Напомню, в последнее время из Еревана всё чаще звучат обвинения России в "сдаче Карабаха", невыполнении союзнических обязательств и даже о (и это прямым текстом заявил сам Пашинян) возможном уходе России из Закавказья. Создаётся ощущение, что ситуация сознательно эскалируется.

Новая война неизбежна

Сегодня регион, кажется, находится на пороге новой полномасштабной войны. Причём, в отличие от событий ноября 2020-го, в неё могут оказаться втянутыми более серьёзные игроки, имеющие интересы в регионе: Россия, Турция, Иран, Израиль.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о стягивании Азербайджаном войск и техники на линию соприкосновения с Арменией, причём речь не только о спорной территории — Карабахе. Азербайджанские ВС активно прокладывают новые транспортные коммуникации, строят укрепления, блокпосты. Масла в огонь подливает тот факт, что на движущейся к границам технике появляется символ ∀, что как бы намекает на ассоциации с началом российской спецоперации на Украине. Азербайджанские ТГ-каналы активно призывают установить этот символ в качестве аватарки.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На этом фоне Иран начал стягивать свой военный контингент к границам Армении и Нахичеванской автономии, недвусмысленно намекая на возможность вмешательства в случае попыток Баку силой решить свои проблемы с Ереваном. Корпус стражей исламской революции в своём ТГ-канале разместил ролик, акцентирующий внимание на неприкосновенности границ Армении и готовности Тегерана сделать всё, чтобы сохранить их такими.

С другой стороны, накануне Баку посетила иранская военная делегация, по итогам работы которой её глава генерал-майор Мохаммад Ахади заявил, что в последние дни некоторые силы пытались подорвать дружбу и добрососедские отношения, существующие между странами, путём распространения необоснованной и ложной информации, и подчеркнул важность взаимных визитов и встреч, проводимых на рабочем уровне. По сути, это демонстрация кнута и пряника — объявление о нежелании воевать, но и о готовности это сделать в случае необходимости.

Ирану и России война в регионе категорически не нужна

Несомненно, Иран беспокоит и тревожит перспектива новой войны в регионе. Тегеран вполне устраивает нынешний статус-кво, а усиление тюркского влияния (неизбежно в случае поражения Армении в новой войне) для него неприемлемо. Как и выход Турции к Каспийскому морю (чему мешает нерешённость карабахского конфликта, да и сам факт существования Армении как государства, лежащего на пути), к чему Анкара давно стремится, желая создать новый уровень политических и экономических контактов с тюркскими государствами Средней Азии.

Кроме того, усиление тюркского фактора может спровоцировать дестабилизацию в самом Иране, где проживает немало азербайджанцев. Однако для Тегерана также недопустимо ослабление влияния и тем более уход из региона России, что создаст основу для прихода совсем других игроков — стран Запада.

Тегерану, разумеется не нравится резкий крен Еревана в сторону НАТО, который мы наблюдаем в последние дни. В своём телефонном разговоре с Пашиняном президент ИРИ Ибрагим Раиси подчеркнул, что любые изменения в регионе — "красные линии" для его страны. При этом он отметил, что общение вне формата "3+3", сотрудничество с иностранцами, проведение военных учений с США и "подозрительные поездки" только усложняют ситуацию.

Разумеется, не нужна она и России, для которой это будет (в условиях затянувшейся СВО на Украине), по сути, удар в спину.

Бенефициары новой войны с Арменией

Война нужна в первую очередь Западу. Ему нужна перманентная нестабильность в регионе, ослабляющая основных региональных игроков: Иран, Турцию, а главное — Россию. Для последней это ещё и второй фронт — предел мечтаний США на фоне неспособности победить нас на Украине.

Война нужна и Израилю, для которого главный враг — Иран. Идеально было бы повоевать с ним руками тех же турок, но едва ли Израиль устоит перед соблазном лично разобраться с Тегераном под шумок. Напомню, некоторое время назад между Ираном и Азербайджаном едва не вспыхнул военный конфликт из-за опасений Тегерана того, что Израиль может использовать азербайджанские аэродромы для атак по нему. Тогда конфликт удалось погасить, но проблема никуда не делась и может обостриться в любой момент.

Война нужна Турции. Ей нужен выход к Каспию, который она обосновывает историческими интересами в регионе. Впрочем, есть и серьёзные экономические: Анкара давно пытается встроиться в противостояние за Среднюю Азию, в страны которой она активно инвестирует, даже продаёт оружие (в том числе в страны ОДКБ), заметную роль играет и "нефтегазовый фактор", который Турция хотела бы заставить работать на себя.

Турция жаждет получить выход к Каспию, который она обосновывает историческими интересами в регионе. Фото © Getty Images / Turkish Presidency / Kayhan Ozer / Handout / Anadolu Agency

Ну и конечно, в плане политики Эрдогану на фоне плохой ситуации с экономикой необходима победа османского или тюркского "духа" для укрепления своего политического положения. Разумеется, Анкара хотела бы поквитаться со своими историческими конкурентами — Россией и Ираном, вытеснив их из Закавказья.

Наконец, Азербайджан был бы не прочь "довоевать" "недовоёванную" осенью 2020-го войну, окончательно закрыть "карабахскую тему" и прорубить силой "Зангезурский коридор", решить вопрос с которым так и не удалось, несмотря на существующие договорённости. При удачном для него раскладе Баку был бы не прочь поживиться и армянскими территориями (которые он признаёт таковыми), в частности Сюникской областью (Зангезуром), на которую он не первый год выдвигает (пусть и не на официальном уровне) исторические претензии. А при самом удачном для него раскладе Армения и вовсе исчезнет как государство, что является вековой мечтой тюрок. Надо отметить, что исторический момент для реализации геополитических амбиций поджигателей войны крайне удобный.

Однако в Баку и Ереване должны понимать, что в гипотетической новой бойне, в которой крупные региональные державы будут решать вопросы конкуренции за регион, Армения и Азербайджан могут стать второй Украиной — со всеми вытекающими. Об этом сегодня нужно задуматься обеим сторонам, остановившись, пока ещё не поздно это сделать. Если действительно ещё не поздно, конечно.

Авторы Дмитрий Родионов