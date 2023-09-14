Ким Чен Ын предложил Путину совершить ответный визит в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина в КНДР. На предложение зарубежного политика об ответном визите глава РФ отреагировал согласием, сообщило информагентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на ЦТАК.
"Ким Чен Ын приглашает Путина посетить КНДР. Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею", — отметили в издании.
Напомним, что переговоры политиков состоялись 13 сентября на космодроме Восточный. После обсуждения актуальных вопросов главы государств отправились на официальный обед, где их баловали традиционными угощениями в виде ухи из белого амура, пельменей с камчатским крабом и других блюд.
О первом за четыре года визите Ким Чен Ына в Россию ранее высказался представитель Белого дома Джон Кирби. Американский политик подчеркнул, что Вашингтон пристально следит за поездкой северокорейского лидера, опасаясь заключения между Москвой и Пхеньяном договоров о вооружении.