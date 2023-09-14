Ким Чен Ын предложил Путину совершить ответный визит в КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина в КНДР. На предложение зарубежного политика об ответном визите глава РФ отреагировал согласием, сообщило информагентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на ЦТАК.

О первом за четыре года визите Ким Чен Ына в Россию ранее высказался представитель Белого дома Джон Кирби. Американский политик подчеркнул, что Вашингтон пристально следит за поездкой северокорейского лидера, опасаясь заключения между Москвой и Пхеньяном договоров о вооружении.