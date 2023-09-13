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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 07:12

Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры, встреча длилась больше часа

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели встречу в расширенном составе, которая продлилась более одного часа.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сейчас политики общаются наедине. Встреча стала второй за предыдущие годы. Первая состоялась ещё в 2019 году во Владивостоке. В тот раз тет-а-тет Путин и Ким Чен Ын беседовали почти два часа, а в расширенном составе — три.

Помощники Ким Чен Ына устроили краш-тест стула перед переговорами лидеров России и КНДР
Помощники Ким Чен Ына устроили краш-тест стула перед переговорами лидеров России и КНДР

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. По его словам, визит покажет важность отношений РФ и КНДР. Он и Владимир Путин уже прибыли на космодром Восточный в Амурской области и начали переговоры. По словам северокорейского лидера, наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.

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ТАСС / Вадимир Смирнов

Татьяна Миссуми
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