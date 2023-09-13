Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры, встреча длилась больше часа
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели встречу в расширенном составе, которая продлилась более одного часа.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сейчас политики общаются наедине. Встреча стала второй за предыдущие годы. Первая состоялась ещё в 2019 году во Владивостоке. В тот раз тет-а-тет Путин и Ким Чен Ын беседовали почти два часа, а в расширенном составе — три.
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. По его словам, визит покажет важность отношений РФ и КНДР. Он и Владимир Путин уже прибыли на космодром Восточный в Амурской области и начали переговоры. По словам северокорейского лидера, наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.
ТАСС / Вадимир Смирнов