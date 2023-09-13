США признались в страхе от возможного оборонного сотрудничества России и КНДР
Кирби: Вашингтон пристально следит за визитом Ким Чен Ына в Россию
Соединённые Штаты пристально наблюдают за поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Такое внимание к визиту политика вызвано опасениями Вашингтона из-за растущего оборонного взаимодействия Москвы и Пхеньяна, пояснил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы следим за этим очень пристально", — отметил американский политик.
Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон готов принять ответные меры в случае, если Россия и Северная Корея заключат какое-либо соглашение по оружию. Их последствия затронут не только КНДР, но и всё мировое сообщество, пригрозил он.
"Мы очевидно озабочены любым растущим оборонным взаимодействием между Северной Кореей и Россией", — подытожил Кирби.
Напомним, Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. По мнению зарубежного политика, его визит демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. В рамках поездки глава КНДР провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.