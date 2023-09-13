США признались в страхе от возможного оборонного сотрудничества России и КНДР

Соединённые Штаты пристально наблюдают за поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Такое внимание к визиту политика вызвано опасениями Вашингтона из-за растущего оборонного взаимодействия Москвы и Пхеньяна, пояснил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы следим за этим очень пристально", — отметил американский политик.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон готов принять ответные меры в случае, если Россия и Северная Корея заключат какое-либо соглашение по оружию. Их последствия затронут не только КНДР, но и всё мировое сообщество, пригрозил он.