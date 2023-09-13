Путин вспомнил корейскую поговорку и поднял тост на обеде с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин отметил, что визит главы КНДР Ким Чен Ына проходит в дружеской и тёплой атмосфере. Об этом он сказал во время приёма в честь прибывшего с визитом на Дальний Восток политика. Лайф публикует видео.

Путин сказал тост в честь Ким Чен Ына. Видео © LIFE

"В Корее есть пословица: "Одежда хороша новая, а друг — старый". А у нас в народе говорят: "Старый друг лучше новых двух", — добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между Россией и КНДР. Путин поднял бокал за здоровье северокорейского коллеги, а также за благополучие и процветание наших народов.

Ким Чен Ын в ответном тосте поблагодарил Путина за радушие и гостеприимство и передал "братский привет всему российскому народу". Он заметил, что визит проходит в период сложной ситуации на мировой арене, где "разворачивается противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью".

"Только что мы с товарищем Путиным углублённо обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе. И пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия, о поддержке солидарности в борьбе за защиту суверенного права, безопасности, создании гарантий прочного мира как в регионе, так и во всём мире", — добавил лидер КНДР.

По его убеждению, Россия обязательно победит в борьбе со злом, претендующим на гегемонию и экспансию. Ким Чен Ын напомнил, что у Российской армии героическое прошлое и традиции победы, которые помогут повторить подвиги предков и сейчас, в ходе спецоперации.