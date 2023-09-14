Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе встречи на космодроме Восточный. Политики передали друг другу памятные сувениры до старта официальных переговоров, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Перед началом приёма президент Путин вручил уважаемому товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Ким Чен Ын поблагодарил за это и преподнёс свой подарок Путину", — указали журналисты.

В агентстве не уточнили, какими именно подарками обменялись главы государств. Однако там подчеркнули, что приём главы республики прошёл в дружественной и тёплой атмосфере. Сами же переговоры в северокорейском издании назвали "эпохальным моментом".