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14 сентября, 11:26

Стало известно, какой подарок Путин преподнёс Ким Чен Ыну

Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын действительно обменялись подарками в ходе переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Путин преподнёс северокорейскому коллеге перчатку от космического скафандра.

"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", — отметил представитель Кремля.

А в ответ Путин получил в подарок от Ким Чен Ына тоже карабин, но уже сделанный северокорейскими мастерами.

Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта

Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта

Глава КНДР посетил Россию 12 сентября впервые с 2019 года. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области, там лидеры осмотрели ключевые объекты, провели переговоры и пообедали. В ходе беседы с российским лидером Ким Чен Ын поддержал спецоперацию и выразил уверенность в том, что Москва одержит верх над "сборищем зла". В завершение он предложил президенту РФ совершить ответный визит в республику и получил согласие.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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