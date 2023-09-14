Стало известно, какой подарок Путин преподнёс Ким Чен Ыну
Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин
Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын действительно обменялись подарками в ходе переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Путин преподнёс северокорейскому коллеге перчатку от космического скафандра.
"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", — отметил представитель Кремля.
А в ответ Путин получил в подарок от Ким Чен Ына тоже карабин, но уже сделанный северокорейскими мастерами.
Глава КНДР посетил Россию 12 сентября впервые с 2019 года. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области, там лидеры осмотрели ключевые объекты, провели переговоры и пообедали. В ходе беседы с российским лидером Ким Чен Ын поддержал спецоперацию и выразил уверенность в том, что Москва одержит верх над "сборищем зла". В завершение он предложил президенту РФ совершить ответный визит в республику и получил согласие.
LIFE / Павел Баранов