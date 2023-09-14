Стало известно, какой подарок Путин преподнёс Ким Чен Ыну

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын действительно обменялись подарками в ходе переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Путин преподнёс северокорейскому коллеге перчатку от космического скафандра.

"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", — отметил представитель Кремля.