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13 сентября, 14:13

Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта

Песков: Россия предложила КНДР подготовить северокорейского космонавта

Россия может подготовить и отправить на орбиту первого северокорейского космонавта. Об этом заявил в интервью Лайфу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам визита лидера Ким Чен Ына на Дальний Восток. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе переговоров на космодроме Восточный.

Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта. Видео © LIFE

"Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можем подготовить для отправки в космос северокорейского космонавта", рассказал Лайфу Песков.

Он добавил, что Ким Чен Ына также интересовало сотрудничество с Россией в таких сферах, как высокотехнологичная медицина и образование.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он выразил надежду, что наши страны будут всегда вместе бороться с империализмом. Как позднее сообщил Путин, его коллега намерен посетить Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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