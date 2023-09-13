Россия может подготовить и отправить на орбиту первого северокорейского космонавта. Об этом заявил в интервью Лайфу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам визита лидера Ким Чен Ына на Дальний Восток. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе переговоров на космодроме Восточный.

Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта. Видео © LIFE

"Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можем подготовить для отправки в космос северокорейского космонавта", — рассказал Лайфу Песков.