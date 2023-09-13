Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта
Песков: Россия предложила КНДР подготовить северокорейского космонавта
Россия может подготовить и отправить на орбиту первого северокорейского космонавта. Об этом заявил в интервью Лайфу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам визита лидера Ким Чен Ына на Дальний Восток. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе переговоров на космодроме Восточный.
Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта. Видео © LIFE
"Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можем подготовить для отправки в космос северокорейского космонавта", — рассказал Лайфу Песков.
Он добавил, что Ким Чен Ына также интересовало сотрудничество с Россией в таких сферах, как высокотехнологичная медицина и образование.
Напомним, сегодня Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он выразил надежду, что наши страны будут всегда вместе бороться с империализмом. Как позднее сообщил Путин, его коллега намерен посетить Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
LIFE / Павел Баранов