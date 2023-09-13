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13 сентября, 10:48

Путин раскрыл ещё два города из "дальневосточного турне" Ким Чен Ына

Путин сообщил, что Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров на космодроме Восточный посетит Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Владивосток (Приморский край). Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Впереди у председателя большая программа. В Комсомольске-на-Амуре он хочет посетить заводы, где производится авиационная техника — и гражданская, и боевая. Затем он поедет во Владивосток, и там у него запланирована военная часть — по линии Министерства обороны. Она заключается в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", — проанонсировал глава государства.

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Напомним, что лидер КНДР прибыл на станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. По словам северокорейского лидера, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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