Путин раскрыл ещё два города из "дальневосточного турне" Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров на космодроме Восточный посетит Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Владивосток (Приморский край). Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Впереди у председателя большая программа. В Комсомольске-на-Амуре он хочет посетить заводы, где производится авиационная техника — и гражданская, и боевая. Затем он поедет во Владивосток, и там у него запланирована военная часть — по линии Министерства обороны. Она заключается в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", — проанонсировал глава государства.