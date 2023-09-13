Путин раскрыл ещё два города из "дальневосточного турне" Ким Чен Ына
Путин сообщил, что Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров на космодроме Восточный посетит Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Владивосток (Приморский край). Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Впереди у председателя большая программа. В Комсомольске-на-Амуре он хочет посетить заводы, где производится авиационная техника — и гражданская, и боевая. Затем он поедет во Владивосток, и там у него запланирована военная часть — по линии Министерства обороны. Она заключается в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", — проанонсировал глава государства.
Напомним, что лидер КНДР прибыл на станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. По словам северокорейского лидера, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.
LIFE / Павел Баранов