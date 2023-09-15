Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца" из-за "покушения на суверенитет Украины"
Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной, а также в пособничестве России.
Официально его внесли в базу 6 сентября. На скандальном украинском сайте опубликованы личные данные Ким Чен Ына. Вместе с тем указывается, что лидер Северной Кореи находится под санкциями различных стран мира.
Напомним, 13 сентября президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. А сегодня, 15 сентября, лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.
ТАСС / AP