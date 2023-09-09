Юмориста Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворца" после поездки в ДНР

Российского телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворца" после поездки в Донецкую Народную Республику (ДНР). На скандальном украинском сайте его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, ранее Мусагалиев вместе с коллегой Денисом Дороховым поучаствовал в концерте у мемориала Саур-Могила — мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Дорохов, кстати, числится в базе "Миротворца" с 2019 года за посещение Крыма.