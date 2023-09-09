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9 сентября, 17:57

Юмориста Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворца" после поездки в ДНР

<p>Азамат Мусагалиев. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Азамат Мусагалиев. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Российского телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворца" после поездки в Донецкую Народную Республику (ДНР). На скандальном украинском сайте его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, ранее Мусагалиев вместе с коллегой Денисом Дороховым поучаствовал в концерте у мемориала Саур-Могила — мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Дорохов, кстати, числится в базе "Миротворца" с 2019 года за посещение Крыма.

Shaman спел гимн России на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов

Shaman спел гимн России на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов

Ранее Лайф писал, что артисты в ходе поездки дали интервью местным журналистам. Дорохов признался, что по коже побежали мурашки, когда ему рассказали историю этого места. Юмористы поблагодарили защитников страны и местных жителей за стойкость и любовь к России.

Никита Осипов
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