Российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, известные по телешоу "Кстати" и участию в КВН, выступили на концерте в мемориальном комплексе Саур-Могила в честь 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса. С артистами, впервые приехавшими в регион, пообщался "Mash на Донбассе".

Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приехали в Донбасс. Видео © t.me / Mash на Донбассе

"У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди", — сказал Дорохов.

Он признался, что был впечатлён и по коже пробежали мурашки, когда ему рассказали историю этого места. Юмористы поблагодарили защитников страны и местных жителей за стойкость и любовь к России. По словам Мусагалиева, ему приятно, что их шутки знают солдаты, моральный дух которых так важно сейчас поддержать. Их искренняя улыбка — наша награда, резюмировал артист.