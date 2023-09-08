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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 11:49
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Дорохов и Мусагалиев впервые приехали в ДНР

Комики Дорохов и Мусагалиев впервые выступили на концерте в Донбассе

Российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, известные по телешоу "Кстати" и участию в КВН, выступили на концерте в мемориальном комплексе Саур-Могила в честь 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса. С артистами, впервые приехавшими в регион, пообщался "Mash на Донбассе".

Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приехали в Донбасс. Видео © t.me / Mash на Донбассе

"У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди", — сказал Дорохов.

Он признался, что был впечатлён и по коже пробежали мурашки, когда ему рассказали историю этого места. Юмористы поблагодарили защитников страны и местных жителей за стойкость и любовь к России. По словам Мусагалиева, ему приятно, что их шутки знают солдаты, моральный дух которых так важно сейчас поддержать. Их искренняя улыбка — наша награда, резюмировал артист.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dorokhovdenisofficial

Татьяна Миссуми
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