Shaman спел вместе с детьми песню "Я русский" на фестивале "Таврида-Арт"

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) спел вместе с детьми – участниками фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму. Видео артист опубликовал в телеграм-канале.

Shaman спел вместе с детьми на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму. Видео © Telegram / SHAMAN

"Родные, меня часто спрашивают о будущем. Каким оно мне видится? Я уверен, будущее России будет светлым, радостным и полным счастья, как лица этих ребят, с которыми мы познакомились в Крыму", — написал он.

На опубликованном видео дети хором поют песню Shaman "Я русский", а он начинает им подпевать. По словам Дронова, он и сам когда-то был участником фестиваля "Таврида-Арт".

"У меня получилось, получится и у них, нужно просто верить в себя и идти выбранным путём до конца", — заключил артист.