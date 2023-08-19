Участники "Тавриды-Арт" провели флешмоб в честь Дня флага России
Участники крымского фестиваля "Таврида-Арт" устроили флешмоб в честь предстоящего Дня российского флага, который отмечается 22 августа. Лайф публикует видео.
Флешмоб на "Тавриде-Арт" в честь Дня флага. Видео © LIFE
Активисты переоделись в цвета российского триколора. Всего получилось три колонны участников: в белых, синих и красных одеждах. Сначала ребята танцевали отдельно и демонстрировали свои необычные наряды, а затем ряды сомкнулись и получился огромный импровизированный флаг России.
Напомним, в этом году фестиваль "Таврида-Арт" проходит в Судаке с 17 по 21 августа. Мероприятие появилось в 2015 году и стало ежегодным. Это слёт представителей творческих профессий из мира искусства и культуры. В прошлом году его темами стали "Год культурного наследия народов РФ", "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь" как манифест молодых творцов против культуры отмены. В этот раз на фестивале открылся крупнейший выставочный центр "Арт-экспо".
LIFE