Участники "Тавриды-Арт" провели флешмоб в честь Дня флага России

Активисты переоделись в цвета российского триколора. Всего получилось три колонны участников: в белых, синих и красных одеждах. Сначала ребята танцевали отдельно и демонстрировали свои необычные наряды, а затем ряды сомкнулись и получился огромный импровизированный флаг России.