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19 августа, 17:09

Участники "Тавриды-Арт" провели флешмоб в честь Дня флага России

Участники крымского фестиваля "Таврида-Арт" устроили флешмоб в честь предстоящего Дня российского флага, который отмечается 22 августа. Лайф публикует видео.

Флешмоб на "Тавриде-Арт" в честь Дня флага. Видео © LIFE

Активисты переоделись в цвета российского триколора. Всего получилось три колонны участников: в белых, синих и красных одеждах. Сначала ребята танцевали отдельно и демонстрировали свои необычные наряды, а затем ряды сомкнулись и получился огромный импровизированный флаг России.

Бои гладиаторов и гусляры-реконструкторы: Лайф показывает видео с фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму

Бои гладиаторов и гусляры-реконструкторы: Лайф показывает видео с фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму

Напомним, в этом году фестиваль "Таврида-Арт" проходит в Судаке с 17 по 21 августа. Мероприятие появилось в 2015 году и стало ежегодным. Это слёт представителей творческих профессий из мира искусства и культуры. В прошлом году его темами стали "Год культурного наследия народов РФ", "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь" как манифест молодых творцов против культуры отмены. В этот раз на фестивале открылся крупнейший выставочный центр "Арт-экспо".

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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