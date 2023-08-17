На фестивале "Таврида-АРТ" открылась крупнейшая в Крыму выставка "АРТ-экспо"

В Крыму на фестивале молодого искусства "Таврида-АРТ", который проходит в бухте Капсель под Судаком, открылся крупнейший выставочный центр "АРТ-экспо". Об этом рассказали Лайфу в пресс-службе фестиваля.

"С 17 по 21 августа в Крыму проходит крупнейшее в России культурное событие — фестиваль молодого искусства "Таврида-АРТ". Одно из ключевых событий фестиваля — открытие современного выставочного центра "АРТ-экспо". Мероприятие посетил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко", — рассказали организаторы.

На фестивале "Таврида-АРТ" открылась самая крупная в Крыму выставка "АРТ-экспо". Фото © VK / Арт-кластер "Таврида"

В 2023 году выставка представлена в новом формате — специально для неё создано выставочное пространство "АРТ-экспо". Конструкция площадью 3500 квадратных метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем "Ракета" и Академией творческих индустрий "Меганом". Оборудованный павильон станет главной площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.

В числе экспонентов "АРТ-экспо" Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северокавказский федеральный университет, РНКБ, Почта Крыма, проект "Другое дело", Международная выставка-форум "Россия".

Каждый участник экспозиции демонстрирует свой оригинальный стенд, на котором на протяжении всех фестивальных дней будут проводиться мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Сквозная тема всех выставок звучит как "Было. Есть. Будет". В рамках экспозиции на главной сцене выступают популярные российские артисты: SHAMAN, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Лёша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие исполнители и музыкальные коллективы. Специальные гости фестиваля: Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

Кроме того, на фестивале прошла презентация Международной выставки-форума "Россия", который стартует на ВДНХ 4 ноября 2023 года и продлится по 12 апреля 2024 года.