В Крыму отгремел фестиваль Башмета "Звёзды Меганома"
"Таврида": В Крыму закончился фестиваль "Звёзды Меганома" Юрия Башмета
Альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель Юрий Башмет руководит оркестром на пляже "Академический". Обложка © Предоставлено LIFE
В Крыму завершился фестиваль классической музыки "Звёзды Меганома", который длился с 20-го по 22 июля. Как рассказали Лайфу в пресс-службе арт-кластера "Таврида", фестиваль стал частью образовательной программы "Академия Юрия Башмета" в Академии творческих индустрий "Меганом".
Альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель Юрий Башмет рассказал о фестивале "Звёзды Меганома". Видео © Предоставлено Лайфу
В образовательной программе и фестивале приняли участие 125 молодых деятелей искусства со всей России, включая артистов симфонических оркестров, композиторов, дирижёров и звукорежиссёров. В качестве наставника и худрука выступил лауреат премии "Легенды Тавриды", альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, также лауреат различных премий Советского Союза и РФ Юрий Башмет.
На фестивале прозвучали произведения молодых композиторов и признанные шедевры классической музыки. Отдельно целый день был посвящён творчеству музыканта и композитора Сергея Рахманинова.
"Сейчас у России огромные перспективы для развития академической музыки. Участники фестиваля — это самые талантливые музыканты в своих регионах. Сейчас они здесь репетируют, оттачивают свои навыки и создают фундамент будущего новой академической музыки нашей страны", — заявил Башмет.
Завершающим штрихом фестиваля стал большой концерт симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета, где прозвучали шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов, которые были исполнены во время заката на побережье пляжа "Академический".
Ранее в Москве на ВДНХ прошёл масштабный фестиваль "Дружба народов", который объединил модные показы, концерты, спортивные турниры и мастер-классы. Мероприятие посетили более 180 тысяч горожан и гостей столицы. С 13-го по 16 июля посетители московского праздника знакомились с национальными культурами.