В Крыму отгремел фестиваль Башмета "Звёзды Меганома"

В Крыму завершился фестиваль классической музыки "Звёзды Меганома", который длился с 20-го по 22 июля. Как рассказали Лайфу в пресс-службе арт-кластера "Таврида", фестиваль стал частью образовательной программы "Академия Юрия Башмета" в Академии творческих индустрий "Меганом".

Альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель Юрий Башмет рассказал о фестивале "Звёзды Меганома". Видео © Предоставлено Лайфу

В образовательной программе и фестивале приняли участие 125 молодых деятелей искусства со всей России, включая артистов симфонических оркестров, композиторов, дирижёров и звукорежиссёров. В качестве наставника и худрука выступил лауреат премии "Легенды Тавриды", альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, также лауреат различных премий Советского Союза и РФ Юрий Башмет.

На фестивале прозвучали произведения молодых композиторов и признанные шедевры классической музыки. Отдельно целый день был посвящён творчеству музыканта и композитора Сергея Рахманинова.

"Сейчас у России огромные перспективы для развития академической музыки. Участники фестиваля — это самые талантливые музыканты в своих регионах. Сейчас они здесь репетируют, оттачивают свои навыки и создают фундамент будущего новой академической музыки нашей страны", — заявил Башмет.

Завершающим штрихом фестиваля стал большой концерт симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета, где прозвучали шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов, которые были исполнены во время заката на побережье пляжа "Академический".