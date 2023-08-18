Бои гладиаторов и гусляры-реконструкторы: Лайф показывает видео с фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму

На фестивале "Таврида-АРТ" в Крыму кипит жизнь — одно действо сменяется другим. Так, например, корреспондент Лайфа стал свидетелем того, как реконструкторы-каскадёры воссоздают военные сборы гладиаторов, скифов и римских легионеров, а гусляры-реконструкторы исполняют народные песни.

Фестиваль "Таврида-Арт". Видео © LIFE

"Здесь представлена реконструкция исторических культур начала тысячелетия. Это первый – третий век нашей эры. Здесь представлено несколько культур: это гладиаторы на сборах, скифы и римские легионеры", — пояснил Андрей Белоусов, руководитель театра исторического трюка "Истари".

Также на фестивале выступают поэты с патриотичными произведениями, представлено множество необычных арт-объектов и есть даже интерактивный барабан, попробовать поиграть на котором может любой желающий.

Ранее Лайф писал, что в Крыму на фестивале "Таврида-Арт" открылся крупнейший выставочный центр "Арт-экспо". Конструкция площадью 3500 квадратных метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем "Ракета" и Академией творческих индустрий "Меганом". Каждый участник экспозиции демонстрирует свой оригинальный стенд, на котором на протяжении всех фестивальных дней будут проводиться мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Сквозная тема всех выставок звучит как "Было. Есть. Будет". В рамках экспозиции на главной сцене выступают популярные российские артисты: Shaman, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Ramil, Лёша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие исполнители и музыкальные коллективы. Специальные гости фестиваля: Григорий Лепс и Николай Расторгуев.