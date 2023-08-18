Губернатор в кепке и фартуке раздал бесплатные бургеры, и очередь была огромной

Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков раздал бесплатные бургеры на фестивале "Таврида" в Крыму. Участники фестиваля вряд ли ожидали увидеть политика в таком необычном амплуа: Гладков был одет в белое поло, чёрный фартук, а его голову украсила зелёная кепка — всё в соответствии с санитарными нормами.

Примечательно, что губернатор уже второй год подряд угощает участников "Тавриды". В прошлом году он стоял на раздаче бургеров и арбузов. На видео, которые появились в соцсетях, видно, что на фестивале выстроилась огромная очередь из желающих получить бургеры из рук Гладкова. Сегодня на фестивале в общей сложности планируют раздать 3500 бургеров, хот-догов и порций фруктов.