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18 августа, 11:12

Губернатор в кепке и фартуке раздал бесплатные бургеры, и очередь была огромной

Белгородский губернатор Гладков раздал бесплатные бургеры на "Тавриде"

Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков раздал бесплатные бургеры на фестивале "Таврида" в Крыму. Участники фестиваля вряд ли ожидали увидеть политика в таком необычном амплуа: Гладков был одет в белое поло, чёрный фартук, а его голову украсила зелёная кепка — всё в соответствии с санитарными нормами.

Белгородский губернатор Гладков раздал бесплатные бургеры на "Тавриде". Видео © Telegram / Белгород № 1

Примечательно, что губернатор уже второй год подряд угощает участников "Тавриды". В прошлом году он стоял на раздаче бургеров и арбузов. На видео, которые появились в соцсетях, видно, что на фестивале выстроилась огромная очередь из желающих получить бургеры из рук Гладкова. Сегодня на фестивале в общей сложности планируют раздать 3500 бургеров, хот-догов и порций фруктов.

В Крыму отгремел фестиваль Башмета "Звёзды Меганома"

В Крыму отгремел фестиваль Башмета "Звёзды Меганома"

Ранее Лайф писал, что в Крыму на фестивале "Таврида-АРТ" открылся крупнейший выставочный центр "АРТ-экспо". Конструкция площадью 3500 квадратных метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем "Ракета" и Академией творческих индустрий "Меганом".

Обложка ©

Telegram / Белгород № 1

Никита Осипов
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