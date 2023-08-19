Регион

Уведомления отключены

19 августа, 12:50

Шинель Shaman спасла его от пиротехники во время выступления в Крыму

Shaman (Ярослав Дронов) показал шинель, спасшую его во время выступления на пятом фестивале молодого искусства "Таврида-АРТ". В ходе исполнения песни "Эскадрон" в рамках концерта Олега Газманова он перемещался по сцене и размахивал шашкой, когда в какой-то момент пиротехническая пушка подожгла сценический атрибут.

Шинель Shaman спасла его от пиротехники во время выступления в Крыму. Видео © Пятый канал

"Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Это было очень неожиданно. Теперь это шинель с историей", сказал он Пятому каналу.

"Точно не пожалеете": Shaman пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"

"Точно не пожалеете": Shaman пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"

Ранее Shaman анонсировал большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Он пройдёт на "Газпром-арене", вместимость которой втрое выше, чем у Красной площади — 60 тысяч человек.

Обложка ©

Сергей Карпухин / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов )
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров