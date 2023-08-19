Shaman (Ярослав Дронов) показал шинель, спасшую его во время выступления на пятом фестивале молодого искусства "Таврида-АРТ". В ходе исполнения песни "Эскадрон" в рамках концерта Олега Газманова он перемещался по сцене и размахивал шашкой, когда в какой-то момент пиротехническая пушка подожгла сценический атрибут.

Шинель Shaman спасла его от пиротехники во время выступления в Крыму. Видео © Пятый канал

"Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Это было очень неожиданно. Теперь это шинель с историей", — сказал он Пятому каналу.