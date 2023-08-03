"Дадим жáру!": Shaman анонсировал большой сольный концерт в Петербурге

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) 9 сентября сыграет свой первый сольный концерт на стадионе на 60 000 зрителей. Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене", вместимость которой втрое выше, чем у Красной площади. Концерт состоится в рамках гастрольного тура исполнителя по российским городам.

По информации от самого музыканта, в концертную программу будет включён дуэт с известным артистом балета Сергеем Полуниным. Кроме того, на мероприятии презентуют новые песни Shaman.