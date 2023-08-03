"Дадим жáру!": Shaman анонсировал большой сольный концерт в Петербурге
Shaman 9 сентября даст сольный концерт на 60 тысяч человек на "Газпром-арене"
Shaman (Ярослав Дронов). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) 9 сентября сыграет свой первый сольный концерт на стадионе на 60 000 зрителей. Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене", вместимость которой втрое выше, чем у Красной площади. Концерт состоится в рамках гастрольного тура исполнителя по российским городам.
По информации от самого музыканта, в концертную программу будет включён дуэт с известным артистом балета Сергеем Полуниным. Кроме того, на мероприятии презентуют новые песни Shaman.
"Все творческие силы моей команды сейчас направлены на подготовку такого масштабного представления. Мы хотим, чтобы оно запомнилось надолго. Это будет самый настоящий, крутой рок-концерт. Дадим жáру, Питер!" — прокомментировал предстоящий концерт сам музыкант, его слова приводит газета "Петербургский дневник".
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно воспринимает творчество артистов на тему специальной военной операции, в том числе новый хит "Мой бой" популярного исполнителя Shaman. После чего певец выразил свою признательность президенту России за добрые слова и лестную оценку.