"Точно не пожалеете": Shaman пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"

"Четвёртого ноября на ВДНХ в Москве откроется Международная выставка "Россия", на которой будет представлен каждый регион страны. Приглашаю вас увидеть всё то, чем богата наша необъятная Отчизна, и особенно на стенд моей родной Тульской области. Вы точно не пожалеете", — сказал Ярослав.