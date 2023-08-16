"Точно не пожалеете": Shaman пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"
Shaman пригласил соотечественников на Международную выставку-форум "Россия"
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) пригласил соотечественников на Международную выставку-форум "Россия". В видеообращении артист подчеркнул, что главное богатство нашей страны — это люди.
Shaman пригласил соотечественников на выставку-форум "Россия". Видео © Telegram / "Россия. Поехали!"
"Четвёртого ноября на ВДНХ в Москве откроется Международная выставка "Россия", на которой будет представлен каждый регион страны. Приглашаю вас увидеть всё то, чем богата наша необъятная Отчизна, и особенно на стенд моей родной Тульской области. Вы точно не пожалеете", — сказал Ярослав.
Напомним, что указ о проведении Международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками мероприятия, которое начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны.
Telegram / Shaman