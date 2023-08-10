На ВДНХ стартовала подготовка к Международной выставке-форуму "Россия"

В Москве на территории ВДНХ стартовала подготовка к Международной выставке-форуму "Россия". Мероприятие, которое пройдёт в столице 4 ноября, учреждено указом президента РФ Владимиром Путиным.

"В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных километров", — сообщает пресс-служба оператора выставки АНО "Дирекция выставки достижений XXI века".

Рабочие уже начали возводить временные павильоны для участников грядущего мероприятия. Постройки будут находиться перед аркой главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера. В выставке также задействуют центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", робостанцию, Биологический музей имени Тимирязева и другие павильоны.