Стало известно, чем будет удивлять павильон ЛНР на выставке "Россия"

Луганская Народная Республика готовится представить свою экспозицию на международной выставке "Россия", которая стартует в Москве 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Достижения ЛНР как аграрно-промышленного региона Российской Федерации будут представлены на региональном стенде. Посетителям выставки расскажут об истории региона, процессах его восстановления, успехах в развитии промышленности, а также его туристско-рекреационном потенциале. На стенде будут и интерактивные элементы, которые позволят в интересной форме познакомить гостей павильона ЛНР на выставке "Россия" с особенностями основных трудовых процессов в регионе.

"В рамках выставки запланированы дни регионов, на которых каждый регион представит свои достижения, культурные выступления, кулинарные особенности и традиции. 16 декабря определено Днём регионов Донбасса. В этот день Луганская и Донецкая народные республики будут в центре внимания всей России", — рассказали в Правительстве ЛНР.