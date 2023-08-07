Стало известно, чем будет удивлять павильон ЛНР на выставке "Россия"
Правительство ЛНР рассказало о подготовке к выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Луганская Народная Республика готовится представить свою экспозицию на международной выставке "Россия", которая стартует в Москве 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Достижения ЛНР как аграрно-промышленного региона Российской Федерации будут представлены на региональном стенде. Посетителям выставки расскажут об истории региона, процессах его восстановления, успехах в развитии промышленности, а также его туристско-рекреационном потенциале. На стенде будут и интерактивные элементы, которые позволят в интересной форме познакомить гостей павильона ЛНР на выставке "Россия" с особенностями основных трудовых процессов в регионе.
"В рамках выставки запланированы дни регионов, на которых каждый регион представит свои достижения, культурные выступления, кулинарные особенности и традиции. 16 декабря определено Днём регионов Донбасса. В этот день Луганская и Донецкая народные республики будут в центре внимания всей России", — рассказали в Правительстве ЛНР.
Напомним, что указ о проведении международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками форума, который начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны.
ТАСС / Артём Геодакян