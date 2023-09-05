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5 сентября, 13:06

Путин: Гуманитарная помощь новым регионам идёт со всей страны

Путин поблагодарил всех, кто оказывает гуманитарную помощь новым регионам

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров, частные и общественные организации и всех, кто оказывает гуманитарную помощь новым регионам РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

"Многие регионы, крупные российские города, предприятия снова берут шефство над объектами и даже целыми населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Большие ресурсы направлены на строительство новых домов, школ, больниц, дорог", — указал Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Глава государства подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи идут со всей территории страны. Президент отметил, что хотел поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе.

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО

Ранее актёр Иван Охлобыстин рассказал, как помогает многодетным семьям в новых регионах РФ. Артист взял на попечение 22 семьи оттуда.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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