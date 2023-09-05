Путин: Гуманитарная помощь новым регионам идёт со всей страны

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров, частные и общественные организации и всех, кто оказывает гуманитарную помощь новым регионам РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

"Многие регионы, крупные российские города, предприятия снова берут шефство над объектами и даже целыми населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Большие ресурсы направлены на строительство новых домов, школ, больниц, дорог", — указал Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Глава государства подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи идут со всей территории страны. Президент отметил, что хотел поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе.