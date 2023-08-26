Регион

Уведомления отключены

26 августа, 13:45

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО

<p>"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dbkravchenko/1774" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dbkravchenko</a></p>

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. Обложка © t.me / dbkravchenko

Бюро высшего совета "Единой России" передало 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону проведения СВО. По словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, в груз вошли продукты, вода, одежда, медикаменты, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, а также дизельные отопительные печи и строительные материалы.

Депутат Госдумы Денис Кравченко рассказал об отправке бюро высшего совета "Единой России" 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы РФ и зону СВО. Видео t.me / dbkravchenko

"Воду, предметы гигиены и продукты длительного хранения собрали для бойцов в зоне СВО. В школы новых регионов доставят теннисные столы, шведские стенки и другое спортивное оборудование. Школьникам передадут канцелярские наборы к 1 сентября в рамках акции "Собери ребёнка в школу", написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Как отметил председатель высшего совета партии Борис Грызлов, отправка груза является частью последовательной и постоянной поддержки бойцов и мирного населения четырёх новых регионов России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Бюро будет и далее оказывать такую помощь.

Причём отправляются порой самые разные вещи. Так, летом особенно востребованными стали вода и питание для бойцов. Их потребности, отметил парламентарий, постоянно меняются, в связи с чем задача партии "совместно делать так, чтобы ребята, которые защищают страну и местное население, не нуждались".

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. Фото © t.me / dbkravchenko

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. Фото © t.me / dbkravchenko

Подчёркивается, что всего региональные отделения "Единой России" доставили в новые субъекты более 72 тысяч тонн грузов. А на закупку амуниции для бойцов партия собрала более 8 миллиардов рублей. Вышеназванный автопоезд отправили с территории московского стадиона ЦСКА при поддержке Союза операторов наружной рекламы и гуманитарного проекта "Щит добра".

Волонтёры при содействии ЕР передали портфели для школ прифронтовой зоны

Волонтёры при содействии ЕР передали портфели для школ прифронтовой зоны

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как помогает многодетным семьям в новых регионах. По словам актёра, он взял на попечение 22 семьи, которым выплачивается ежемесячное пособие в размере 30 тысяч рублей.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Единая Россия
  • Общество
  • ДНР
  • ЛНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров