Бюро высшего совета "Единой России" передало 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону проведения СВО. По словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, в груз вошли продукты, вода, одежда, медикаменты, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, а также дизельные отопительные печи и строительные материалы.

Депутат Госдумы Денис Кравченко рассказал об отправке бюро высшего совета "Единой России" 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы РФ и зону СВО. Видео t.me / dbkravchenko

"Воду, предметы гигиены и продукты длительного хранения собрали для бойцов в зоне СВО. В школы новых регионов доставят теннисные столы, шведские стенки и другое спортивное оборудование. Школьникам передадут канцелярские наборы к 1 сентября в рамках акции "Собери ребёнка в школу", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Как отметил председатель высшего совета партии Борис Грызлов, отправка груза является частью последовательной и постоянной поддержки бойцов и мирного населения четырёх новых регионов России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Бюро будет и далее оказывать такую помощь.

Причём отправляются порой самые разные вещи. Так, летом особенно востребованными стали вода и питание для бойцов. Их потребности, отметил парламентарий, постоянно меняются, в связи с чем задача партии "совместно делать так, чтобы ребята, которые защищают страну и местное население, не нуждались".

"Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. Фото © t.me / dbkravchenko

Подчёркивается, что всего региональные отделения "Единой России" доставили в новые субъекты более 72 тысяч тонн грузов. А на закупку амуниции для бойцов партия собрала более 8 миллиардов рублей. Вышеназванный автопоезд отправили с территории московского стадиона ЦСКА при поддержке Союза операторов наружной рекламы и гуманитарного проекта "Щит добра".