Волонтёры при содействии ЕР передали портфели для школ прифронтовой зоны

Волонтёры при содействии партии "Единая Россия" передали портфели и канцелярские наборы школьникам из прифронтовой зоны Херсонской области. Добровольцы отвезли подарки в Каланчакский округ, Горностаевский округ, Новую Каховку. Эти территории находятся в радиусе 30 километров от линии боевого соприкосновения.

Волонтёры при содействии "Единой России" передали портфели и канцелярские наборы для школ в прифронтовой зоне в Херсонской области, а также книги для библиотек. Видео © Предоставлено Лайфу

Образовательный процесс там организовать непросто. Есть проблемы и с закупкой необходимых к новому учебному году принадлежностей у родителей школьников.

"В эти территории было доставлено 150 школьных наборов. Мы пообщались с педагогами, местными жителями, узнали о тех проблемах, которые нужно решать в школах 30-километровой зоны. Где-то требуется капитальный ремонт. Есть нехватка учебных пособий. Знаем, что учебники для детей привезёт Министерство образования региона", — рассказал волонтёр Александр Фомин.

Волонтёры также доставили несколько десятков книг для библиотек Горностаевского и Великолепетихского округов. Кроме того, кандидаты в депутаты Херсонской областной думы провели в Каланчакском округе, селе Железный Порт, Горностаевке и Великой Лепетихе встречи в рамках народной программы "Единой России".

"Почти за месяц, что прошёл с региональной конференции, когда мы официально дали старт сбору предложений в региональный блок народной программы партии, к нам поступило более полутора тысяч обращений. В том числе и от жителей 13-километровой зоны. В первую очередь люди просят отремонтировать дороги и социальные объекты, улучшить качество связи. Всё это мы включили в народную программу "Единой России", — заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.