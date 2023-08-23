Волонтёры при содействии ЕР передали портфели для школ прифронтовой зоны
Детям из прифронтовой зоны в Херсонской области передали портфели и 150 школьных наборов. Обложка © Предоставлено Лайфу
Волонтёры при содействии партии "Единая Россия" передали портфели и канцелярские наборы школьникам из прифронтовой зоны Херсонской области. Добровольцы отвезли подарки в Каланчакский округ, Горностаевский округ, Новую Каховку. Эти территории находятся в радиусе 30 километров от линии боевого соприкосновения.
Волонтёры при содействии "Единой России" передали портфели и канцелярские наборы для школ в прифронтовой зоне в Херсонской области, а также книги для библиотек. Видео © Предоставлено Лайфу
Образовательный процесс там организовать непросто. Есть проблемы и с закупкой необходимых к новому учебному году принадлежностей у родителей школьников.
"В эти территории было доставлено 150 школьных наборов. Мы пообщались с педагогами, местными жителями, узнали о тех проблемах, которые нужно решать в школах 30-километровой зоны. Где-то требуется капитальный ремонт. Есть нехватка учебных пособий. Знаем, что учебники для детей привезёт Министерство образования региона", — рассказал волонтёр Александр Фомин.
Волонтёры также доставили несколько десятков книг для библиотек Горностаевского и Великолепетихского округов. Кроме того, кандидаты в депутаты Херсонской областной думы провели в Каланчакском округе, селе Железный Порт, Горностаевке и Великой Лепетихе встречи в рамках народной программы "Единой России".
"Почти за месяц, что прошёл с региональной конференции, когда мы официально дали старт сбору предложений в региональный блок народной программы партии, к нам поступило более полутора тысяч обращений. В том числе и от жителей 13-километровой зоны. В первую очередь люди просят отремонтировать дороги и социальные объекты, улучшить качество связи. Всё это мы включили в народную программу "Единой России", — заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.
Ранее сообщалось, что первоклассники из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик бесплатно получат наборы со школьными принадлежностями. Всего в новые регионы их отправлено около 30 тысяч, рассказали в "Движении первых", которое стало одним из инициаторов акции.