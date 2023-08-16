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16 августа, 13:14

Первоклассники из прифронтовой зоны Херсонской области получили школьные наборы

Волонтёры передали школьникам из прифронтовой зоны Херсонской области канцелярские наборы и рюкзаки. При содействии партии "Единая Россия" подарки получили десять первоклассников Рубановской школы.

У ребят теперь есть карандаши, линейки, ручки, пеналы и другие необходимые школьные предметы. Их детям вручили учителя на собрании-знакомстве. Помощь для детей собирали в разных регионах РФ. Волонтёры привезли рюкзаки и канцелярские наборы с "запасом", всего — 50 комплектов.

"Сегодня провели первое собрание с детьми, которые идут в этом году в первый класс. Класс у нас небольшой пока собрался всего 10 человек, но родители ещё приносят заявления, поэтому, может, и больше детей будет", — рассказала учитель Рубановской школы Лариса.

Депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич рассказал, что в этом году на территориях, входящих в 30-километровую зону, откроют как минимум 15 школ. Именно на них сделают акцент в этом году. Первоклассникам этих учреждений также помогут с канцелярскими наборами.

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Ранее Лайф писал о том, что в гуманитарной миссии в новых регионах России приняло участие более 2,5 тысячи активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты".

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"Единая Россия"

Илья Суриков
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