Тысячи активистов МГЕР и "Волонтёрской роты" помогают жителям новых регионов РФ

В гуманитарной миссии на территории новых регионов РФ приняли участие более 2,5 тысячи активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты". Об этом сообщила пресс-служба Единой России.

Новый отряд волонтёров в скором времени будет распределён по Херсонской и Запорожской областям, Мариуполю, Северодонецку и Лисичанску. В него входит около 100 волонтёров.

"Не за горами новый учебный год, поэтому будем помогать подготовить к школе детей начальных классов и из многодетных семей. В рамках нашей гуманитарной миссии до 1 сентября обеспечим сотни детей школьными принадлежностями в новых регионах", — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Он заявил, что заявки от активистов, которые хотят помочь жителям новых регионов, поступают каждую неделю в огромных количествах. Демидов добавил, что организация будет наращивать численность волонтёров на этих территориях.