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25 августа, 08:59

Охлобыстин рассказал, как помогает многодетным семьям в новых регионах РФ

Охлобыстин взял на попечение 22 семьи из новых регионов России

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал, что помогает многодетным семьям в новых регионах РФ в рамках постоянных поездок туда с гуманитарными целями.

"Сейчас мы взяли на попечение 22 семьи там. Мы многодетным семьям, тем, кто лишился кормильцев, выплачиваем ежемесячное пособие дополнительное — 30 тысяч", — отметил артист в беседе с Херсонским агентством новостей.

Охлобыстин отметил, что он посещает Донецк, Мариуполь, Мелитополь и Геническ. По его словам, он доставил туда лекарства, школьные наборы для первоклассников и многое другое.

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Ранее Лайф писал, что культурно-исторический центр "Наследие" направил в Донбасс партию питьевой продукции в качестве гуманитарной помощи.

Илья Суриков
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