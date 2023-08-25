Охлобыстин рассказал, как помогает многодетным семьям в новых регионах РФ
Охлобыстин взял на попечение 22 семьи из новых регионов России
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Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал, что помогает многодетным семьям в новых регионах РФ в рамках постоянных поездок туда с гуманитарными целями.
"Сейчас мы взяли на попечение 22 семьи там. Мы многодетным семьям, тем, кто лишился кормильцев, выплачиваем ежемесячное пособие дополнительное — 30 тысяч", — отметил артист в беседе с Херсонским агентством новостей.
Охлобыстин отметил, что он посещает Донецк, Мариуполь, Мелитополь и Геническ. По его словам, он доставил туда лекарства, школьные наборы для первоклассников и многое другое.
Ранее Лайф писал, что культурно-исторический центр "Наследие" направил в Донбасс партию питьевой продукции в качестве гуманитарной помощи.