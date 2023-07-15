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15 июля, 11:08

Центр "Наследие" направил в Донбасс 7,5 тонны напитков в качестве гумпомощи

Культурно-исторический центр "Наследие" 14 июля направил в Донбасс очередную партию питьевой продукции в качестве гуманитарной помощи в рамках благотворительной программы "Наследие Донбасса". Об этом сообщается на его сайте.

  • Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
    Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
  • Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
    Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
  • Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
    Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
  • Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
    Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
  • Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
    Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
  • Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"
    Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса от центра "Наследие". Фото © Центр "Наследие"

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Вес партии превышает 7,5 тонны. Было отправлено 17,3 тысячи бутылок апельсинового сока и негазированный напиток с соком общим объёмом почти 20 тысяч ёмкостей. Центр "Наследие" поблагодарил за личную поддержку координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Андрея Спиридонова.

"С начала СВО команда центра "Наследие" поставляет гумпомощь на территорию Донбасса. Более 200 тонн уже направлено. Работа продолжается. Хочется поблагодарить всех неравнодушных, всех тех, кто от чистого сердца поддерживает программу центра "Наследие Донбасса". Меня часто спрашивают, почему я этим продолжаю заниматься. И зачем это нужно — государство само разберётся. Отвечаю. Не могу оставаться в стороне", — подчеркнул Спиридонов.

По его словам, гумпомощь — это минимальный вклад, который нельзя не внести для укрепления безопасности и благополучия страны, уважения к павшим в бою героям и во имя будущих поколений.

Участники СВО поблагодарили центр "Наследие" за поставку коптеров

Участники СВО поблагодарили центр "Наследие" за поставку коптеров

Центр "Наследие" регулярно отправляет гуманитарную помощь в Донбасс. Лайф сообщал об этом в октябре, ноябре и декабре прошлого года. А в январе 2023-го центр помимо гумпомощи отправил в Донбасс квадрокоптеры.

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Центр "Наследие"

Никита Никонов
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