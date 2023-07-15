Центр "Наследие" направил в Донбасс 7,5 тонны напитков в качестве гумпомощи

Культурно-исторический центр "Наследие" 14 июля направил в Донбасс очередную партию питьевой продукции в качестве гуманитарной помощи в рамках благотворительной программы "Наследие Донбасса". Об этом сообщается на его сайте.













Вес партии превышает 7,5 тонны. Было отправлено 17,3 тысячи бутылок апельсинового сока и негазированный напиток с соком общим объёмом почти 20 тысяч ёмкостей. Центр "Наследие" поблагодарил за личную поддержку координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Андрея Спиридонова.

"С начала СВО команда центра "Наследие" поставляет гумпомощь на территорию Донбасса. Более 200 тонн уже направлено. Работа продолжается. Хочется поблагодарить всех неравнодушных, всех тех, кто от чистого сердца поддерживает программу центра "Наследие Донбасса". Меня часто спрашивают, почему я этим продолжаю заниматься. И зачем это нужно — государство само разберётся. Отвечаю. Не могу оставаться в стороне", — подчеркнул Спиридонов.

По его словам, гумпомощь — это минимальный вклад, который нельзя не внести для укрепления безопасности и благополучия страны, уважения к павшим в бою героям и во имя будущих поколений.