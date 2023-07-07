Очередная партия квадрокоптеров отправилась российским военным подразделениям в зону СВО благодаря центру "Наследие" и программе "Наследие Донбасса". На их счету уже более 130 тонн гуманитарной помощи, направленной нашим бойцам на передовую. Это продукты питания и лекарственные препараты, тёплая одежда и обувь, а также незаменимая в бою техника — квадрокоптеры, смартфоны и обвесы к ним, тепловизоры, газовые баллоны и многое другое.

Военнослужащие направили видеозапись с благодарностью центру "Наследие" за всестороннюю поддержку.

Участники СВО поблагодарили центр "Наследие" за поставку коптеров. Видео © YouTube / Центр "Наследие"

"С начала СВО и по сей день вы помогаете нам и нашим боевым товарищам, поставляя на фронт напитки, тепловизоры, ночные приборы, квадрокоптеры, и вот очередная поставка. Спасибо вам за то, что не бросаете бойцов в трудную минуту", — говорится в обращении бойцов.

По словам координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Андрея Спиридонова, "взаимовыручка и искренняя, безоговорочная и всенародная поддержка" играют огромную роль для укрепления боевых сил. А посильный личный вклад каждого приближает главную цель — нашу скорейшую историческую победу.

"Поставка осуществлена благодаря личной поддержке и участию координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Спиридонова Андрея Алексеевича и председателя Московской коллегии адвокатов "Александр Еким и партнёры" Екима Александра Олеговича. Выражаем им огромную благодарность за неоценимую помощь солдатам на фронте", — говорится в сообщении центра "Наследие".