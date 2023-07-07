ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 08:02
7276

Участники СВО поблагодарили центр "Наследие" за поставку коптеров

Очередная партия квадрокоптеров отправилась российским военным подразделениям в зону СВО благодаря центру "Наследие" и программе "Наследие Донбасса". На их счету уже более 130 тонн гуманитарной помощи, направленной нашим бойцам на передовую. Это продукты питания и лекарственные препараты, тёплая одежда и обувь, а также незаменимая в бою техника — квадрокоптеры, смартфоны и обвесы к ним, тепловизоры, газовые баллоны и многое другое.

Военнослужащие направили видеозапись с благодарностью центру "Наследие" за всестороннюю поддержку.

Участники СВО поблагодарили центр "Наследие" за поставку коптеров. Видео © YouTube / Центр "Наследие"

"С начала СВО и по сей день вы помогаете нам и нашим боевым товарищам, поставляя на фронт напитки, тепловизоры, ночные приборы, квадрокоптеры, и вот очередная поставка. Спасибо вам за то, что не бросаете бойцов в трудную минуту", говорится в обращении бойцов.

По словам координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Андрея Спиридонова, "взаимовыручка и искренняя, безоговорочная и всенародная поддержка" играют огромную роль для укрепления боевых сил. А посильный личный вклад каждого приближает главную цель — нашу скорейшую историческую победу.

"Поставка осуществлена благодаря личной поддержке и участию координатора благотворительной программы "Наследие Донбасса" Спиридонова Андрея Алексеевича и председателя Московской коллегии адвокатов "Александр Еким и партнёры" Екима Александра Олеговича. Выражаем им огромную благодарность за неоценимую помощь солдатам на фронте", — говорится в сообщении центра "Наследие".

Суровая челябинская бабушка год копила на бронежилеты для бойцов СВО
Суровая челябинская бабушка год копила на бронежилеты для бойцов СВО

Ранее Лайф рассказывал, что участникам специальной военной операции передали квадроциклы и амуницию, купленные на средства сбора к годовщине проекта "Народного фронта" "Всё для Победы!". Волонтёры совместно с военкорами доставили долгожданный груз в ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

BannerImage

YouTube / Центр "Наследие"

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • благотворительность
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar