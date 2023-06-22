ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 18:59
4328

Суровая челябинская бабушка год копила на бронежилеты для бойцов СВО

Пенсионерка из Челябинска год копила на бронежилеты для бойцов СВО

Пенсионерка из Челябинска Светлана Ерёмина потратила все накопления на бронежилеты для бойцов СВО. Она рассказала SHOT, что главное, чтобы "сердечко было защищено".

Светлана Ерёмина вручает бойцам купленные на сбережения бронежилеты. Видео © telegram / SHOT

84-летней Светлане потребовалось год копить пенсию, чтобы внести свой вклад в помощь солдатам на фронте. У неё инвалидность по зрению, а потому она обратилась к волонтёрам "Народного фронта", чтобы те помогли ей купить бронежилеты. Стараниями неравнодушной старушки было куплено пять комплектов брони. И пенсионерка смогла вручить их лично в руки адресатам, которые специально для этого приехали к ней из зоны СВО.

"Я мечтала как можно быстрее помочь мальчишкам. Они мне как внуки. У меня внук такого же возраста. У меня погиб сын. У меня ушёл из жизни муж. И я рада, что мне удалось выполнить своё желание, чтобы мальчишки вернулись домой живыми. Я хочу только этого", призналась Светлана.

Швея из Уфы показала процесс создания плащей-невидимок для снайперов и разведчиков СВО
Швея из Уфы показала процесс создания плащей-невидимок для снайперов и разведчиков СВО

Так в тылу помогают фронту, а на фронте помогают тем, кто оказался в беде. Пожилой мужчина из Голой Пристани рассказал, как во время подтопления города его эвакуировали с крыши собственного дома вместе с домашней собачкой. Пенсионер назвал такое спасение чудом.

BannerImage

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • WOW
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar