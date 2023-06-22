Пенсионерка из Челябинска Светлана Ерёмина потратила все накопления на бронежилеты для бойцов СВО. Она рассказала SHOT, что главное, чтобы "сердечко было защищено".

Светлана Ерёмина вручает бойцам купленные на сбережения бронежилеты. Видео © telegram / SHOT

84-летней Светлане потребовалось год копить пенсию, чтобы внести свой вклад в помощь солдатам на фронте. У неё инвалидность по зрению, а потому она обратилась к волонтёрам "Народного фронта", чтобы те помогли ей купить бронежилеты. Стараниями неравнодушной старушки было куплено пять комплектов брони. И пенсионерка смогла вручить их лично в руки адресатам, которые специально для этого приехали к ней из зоны СВО.

"Я мечтала как можно быстрее помочь мальчишкам. Они мне как внуки. У меня внук такого же возраста. У меня погиб сын. У меня ушёл из жизни муж. И я рада, что мне удалось выполнить своё желание, чтобы мальчишки вернулись домой живыми. Я хочу только этого", — призналась Светлана.