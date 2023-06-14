Житель Голой Пристани Херсонской области, которую подтопило после разрушения дамбы Каховской ГЭС, рассказал, как его эвакуировали прямо с крыши дома вместе с домашним питомцем. Своё спасение он назвал чудом. Беседу с мужчиной публикует пресс-служба правительства региона.

"Я стоял на крыше. Вода подходила. Это был крик души, я кричал. Заметили меня. Лодка подъехала. Как это могло быть? Чудом! Я собачку маленькую свою забрал", — вспоминает он.