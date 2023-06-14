Житель Голой Пристани рассказал, как после подрыва ГЭС его спасли вместе с собакой
Пенсионер из Голой Пристани рассказал, как его спасли с собачкой при эвакуации
Житель Голой Пристани Херсонской области, которую подтопило после разрушения дамбы Каховской ГЭС, рассказал, как его эвакуировали прямо с крыши дома вместе с домашним питомцем. Своё спасение он назвал чудом. Беседу с мужчиной публикует пресс-служба правительства региона.
Житель Голой Пристани рассказал об эвакуации. Видео © Пресс-служба Правительства Херсонской области
"Я стоял на крыше. Вода подходила. Это был крик души, я кричал. Заметили меня. Лодка подъехала. Как это могло быть? Чудом! Я собачку маленькую свою забрал", — вспоминает он.
Напомним, 6 июня в результате обстрелов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, затопленными оказались 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Восемь человек погибло, 77 пострадало. Эвакуировать удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Пресс-служба Правительства Херсонской области