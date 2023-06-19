"Народный фронт" и военкоры передали участникам СВО 200 квадроциклов и рюкзаки с амуницией

Участникам специальной военной операции передали квадроциклы и амуницию, купленные на средства сбора к годовщине проекта "Народного фронта" "Всё для Победы!". Волонтёры совместно с военкорами доставили долгожданный груз в ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

Как стало известно Лайфу, всего по итогам специального сбора к годовщине проекта "Всё для Победы!" закуплено 200 квадроциклов и более 2200 "рюкзаков военкора" с тепловизорами, перископами, маскировочными сетями, зарядными устройствами, наколенниками, налокотниками, обвесами, металлоискателями и другими нужными на передовой вещами. По данным волонтёров, помощь получили свыше пятидесяти воинских подразделений по всей линии боевого соприкосновения.

"Большое спасибо военкорам, "Народному фронту", проекту "Всё для Победы!", спасибо людям за помощь и неравнодушие. Это большой вклад в общее дело", — поблагодарил всех причастных к сбору замкомандира мотострелковой бригады с позывным Артём.

Он отметил, что квадроциклы позволят российским военнослужащим быть мобильными, в нужное время минимальным количеством людей добраться до нужной точки, выполнить поставленную задачу. Рюкзаки — тоже вещь необходимая, за них бойцы на передовой сказали волонтёрам отдельное спасибо.