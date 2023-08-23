В России предложили учредить праздник в честь участников СВО

"Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат", — заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.