ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 12:21
4082

В России предложили учредить праздник в честь участников СВО

Депутат Госдумы Соболев призвал учредить праздник в честь участников СВО

Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев поддержал идею об учреждении в России праздника, посвящённого участникам конфликта в Донбассе.

С такой инициативой ранее выступил председатель Всероссийского союза ветеранов СВО Центрального федерального округа в Ставрополе Иван Первов. По его словам, памятная дата позволит выразить благодарность воинам. Депутат Соболев идею поддержал.

"Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат",  заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.

В Минобороны рассказали, сколько лётчиков удостоены звания Героя России за время СВО
В Минобороны рассказали, сколько лётчиков удостоены звания Героя России за время СВО

А ранее общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило ввести в стране День штурмовика, посвящённый штурмовым подразделениям. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в Администрацию Президента РФ.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar