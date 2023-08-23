В России предложили учредить праздник в честь участников СВО
Депутат Госдумы Соболев призвал учредить праздник в честь участников СВО
Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев поддержал идею об учреждении в России праздника, посвящённого участникам конфликта в Донбассе.
С такой инициативой ранее выступил председатель Всероссийского союза ветеранов СВО Центрального федерального округа в Ставрополе Иван Первов. По его словам, памятная дата позволит выразить благодарность воинам. Депутат Соболев идею поддержал.
"Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат", — заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.
А ранее общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило ввести в стране День штурмовика, посвящённый штурмовым подразделениям. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в Администрацию Президента РФ.
ТАСС / Алексей Коновалов