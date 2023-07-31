"Ветераны России" предложили учредить в стране День штурмовика

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило ввести в стране День штурмовика, посвящённый штурмовым подразделениям. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в Администрацию Президента РФ. Об этом заявил Лайфу председатель движения, ветеран боевых действий, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

"Предоставление нашим штурмовикам достойного признания и поддержки со стороны государства и общества поможет им более эффективно выполнять свои задачи и укрепит нашу общую безопасность", — сказал он.

По его словам, работа штурмовиков имеет огромное значение для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов государства в зоне спецоперации на Украине. Солдаты находятся на передовой линии, сталкиваются с огромными рисками и могут попасть под огонь. Профессионализм штурмовиков, их мужество и преданность своей работе заслуживают восхищения и поддержки россиян. Резяпов подчеркнул необходимость обеспечить военных современным вооружением и техникой, а также оказать должное признание и уважение их службе.

Введение Дня штурмовика также поспособствует созданию благоприятных условий для профессионального роста и повышения квалификации военных специалистов. А ещё этот праздник станет символом памяти о погибших солдатах и выражением признательности тем, кто служит стране в непростые времена.