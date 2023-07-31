Регион

Уведомления отключены

31 июля, 14:27

"Ветераны России" предложили учредить в стране День штурмовика

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/photo-133441491_457368277" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / mil</a></p>

Обложка © VK / mil

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило ввести в стране День штурмовика, посвящённый штурмовым подразделениям. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в Администрацию Президента РФ. Об этом заявил Лайфу председатель движения, ветеран боевых действий, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

"Предоставление нашим штурмовикам достойного признания и поддержки со стороны государства и общества поможет им более эффективно выполнять свои задачи и укрепит нашу общую безопасность", — сказал он.

По его словам, работа штурмовиков имеет огромное значение для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов государства в зоне спецоперации на Украине. Солдаты находятся на передовой линии, сталкиваются с огромными рисками и могут попасть под огонь. Профессионализм штурмовиков, их мужество и преданность своей работе заслуживают восхищения и поддержки россиян. Резяпов подчеркнул необходимость обеспечить военных современным вооружением и техникой, а также оказать должное признание и уважение их службе.

Введение Дня штурмовика также поспособствует созданию благоприятных условий для профессионального роста и повышения квалификации военных специалистов. А ещё этот праздник станет символом памяти о погибших солдатах и выражением признательности тем, кто служит стране в непростые времена.

Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ у освобождённой Сергеевки

Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ у освобождённой Сергеевки

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил Путина официально сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий. По его словам, они этого достойны.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Праздники
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров