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Регион
Опубликовано 11 августа 2023, 22:12
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В Минобороны рассказали, сколько лётчиков удостоены звания Героя России за время СВО

Минобороны: 19 лётчиков и штурманов удостоены звания Героя России за время СВО

За время специальной военной операции (СВО) 19 российских лётчиков были удостоены звания Героя РФ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации 12 августа — в день, когда исполняется 111 лет Военно-воздушным силам (ВВС) России.

Видео Минобороны в честь Дня ВВС России 12 августа. Видео © Министерство обороны России

"За период проведения СВО 19 лётчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Героя Российской Федерации, более четырёх тысяч военнослужащих лётного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами", — говорится в сообщении.

День ВВС согласно указу президента РФ Владимира Путина ежегодно отмечается в России 12 августа с 2006 года. Ранее праздник отмечался в третье воскресенье августа — в День воздушного флота России. Также 12 августа с 2015 года празднуется День Воздушно-космических сил Российской Федерации.

  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
  • Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны
    Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны

Авиатехника ВВС России. Обложка © Минобороны

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В Министерстве обороны напомнили, что именно 12 августа в 1912 году был издан приказ, по которому вопросы воздухоплавания и авиации были переданы из Главного инженерного управления в специальный новый орган — Воздухоплавательную часть Генерального штаба.

Крылья свободы: отмечаем день ВВС 12 августа 2024-го и рассказываем о его традициях
Крылья свободы: отмечаем день ВВС 12 августа 2024-го и рассказываем о его традициях

А ранее в Минобороны раскрыли подробности подвига танка "Алёша", за который экипажу присвоят звания Героев России. Экипаж боевой машины уничтожил два украинских Т-72Б и шесть БТР с десантом на Запорожском направлении в ходе СВО.

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Министерство обороны России

Никита Никонов
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