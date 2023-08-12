В Минобороны рассказали, сколько лётчиков удостоены звания Героя России за время СВО
Минобороны: 19 лётчиков и штурманов удостоены звания Героя России за время СВО
За время специальной военной операции (СВО) 19 российских лётчиков были удостоены звания Героя РФ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации 12 августа — в день, когда исполняется 111 лет Военно-воздушным силам (ВВС) России.
Видео Минобороны в честь Дня ВВС России 12 августа. Видео © Министерство обороны России
"За период проведения СВО 19 лётчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Героя Российской Федерации, более тысяч тысяч военнослужащих лётного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами", — говорится в сообщении.
День ВВС, согласно указу президента РФ Владимира Путина, ежегодно отмечается в России 12 августа с 2006 года. Ранее праздник отмечался в третье воскресенье августа — в День воздушного флота России. Также 12 августа с 2015 года празднуется День Воздушно-космических сил Российской Федерации.
В Министерстве обороны напомнили, что именно 12 августа в 1912 году был издан приказ, по которому вопросы воздухоплавания и авиации были переданы из Главного инженерного управления в специальный новый орган — Воздухоплавательную часть Генерального штаба.
А ранее в Минобороны раскрыли подробности подвига танка "Алёша", за который экипажу присвоят звания Героев России. Экипаж боевой машины" уничтожил два украинских Т-72Б и шесть БТР с десантом на Запорожском направлении в ходе СВО.