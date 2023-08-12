В Минобороны рассказали, сколько лётчиков удостоены звания Героя России за время СВО

За время специальной военной операции (СВО) 19 российских лётчиков были удостоены звания Героя РФ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации 12 августа — в день, когда исполняется 111 лет Военно-воздушным силам (ВВС) России.

Видео Минобороны в честь Дня ВВС России 12 августа. Видео © Министерство обороны России

"За период проведения СВО 19 лётчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Героя Российской Федерации, более четырёх тысяч военнослужащих лётного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами", — говорится в сообщении.

День ВВС согласно указу президента РФ Владимира Путина ежегодно отмечается в России 12 августа с 2006 года. Ранее праздник отмечался в третье воскресенье августа — в День воздушного флота России. Также 12 августа с 2015 года празднуется День Воздушно-космических сил Российской Федерации.















В Министерстве обороны напомнили, что именно 12 августа в 1912 году был издан приказ, по которому вопросы воздухоплавания и авиации были переданы из Главного инженерного управления в специальный новый орган — Воздухоплавательную часть Генерального штаба.