Shaman спел гимн России на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов

Shaman (Ярослав Дронов) выступил на концерте на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике и исполнил гимн России. Артист также спел новую песню "Мой бой", которая, по его словам, была написана во время благотворительного тура по городам Донбасса, а также госпиталям и воинским частям в зоне проведения СВО. Певец признался, что настрой по случаю мероприятия у него боевой.

"Очень приятно, что меня здесь ждут, любят и слушают мои песни, потому что я делаю своё творчество с полной отдачей, чтобы радовать, трогать сердца людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Если я здесь, значит, я нужен, а нужным, как известно, хочется быть всегда", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Концерт на территории мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР прошёл по случаю Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Так, 8 сентября 1943 года город Сталино (бывшее название Донецка) был отбит у гитлеровских войск.

Среди звёзд, поддержавших жителей региона, также присутствовали Григорий Лепс, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ирина Дубцова, Аким Апачев, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко и многие другие.