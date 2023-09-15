В МИД России сочли "гаденьким" внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца"
Галузин: Украина не сможет посеять раздор между РФ и КНДР
Внесение лидера КНДР Ким Чен Ына в список скандального украинского сайта "Миротворец" — это очередная провокация, но Киеву такими действиями не удастся посеять раздор между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех, попытка тщетная, как и всё, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят. Нашу дружбу с Северной Кореей, уверен, никакими провокационными, гаденькими действиями поколебать невозможно", — цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, ранее лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной", а также в "пособничестве России". Вероятно, украинцы таким образом отреагировали на визит Ким Чен Ына в РФ. 13 сентября он провёл переговоры с Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он выразил надежду на то, что наши страны будут всегда вместе бороться с империализмом.
ТАСС / Михаил Терещенко