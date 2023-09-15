В МИД России сочли "гаденьким" внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца"

Внесение лидера КНДР Ким Чен Ына в список скандального украинского сайта "Миротворец" — это очередная провокация, но Киеву такими действиями не удастся посеять раздор между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех, попытка тщетная, как и всё, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят. Нашу дружбу с Северной Кореей, уверен, никакими провокационными, гаденькими действиями поколебать невозможно", — цитирует дипломата ТАСС.